В аварии под белгородским Шебекино погибли семь человек

28 окт. 20:30

Сегодня вечером в Белгородской области пассажирская "Газель" столкнулась с бензовозом, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Страшная авария в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская газель столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о 7 погибших и 3 пострадавших", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Бригады скорой медицинской помощи уже выехали на место, пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, уточнил Гладков, дав поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии.