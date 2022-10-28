СМИ: Лукашенко против привлечения западных миссий к нормализации на армяно-азербайджанской границе

28 окт. 20:32

Белорусский президент Александр Лукашенко осудил привлечение западных миссий к нормализации ситуации на армяно-азербайджанской границе, соответствующее заявление он сделал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей сегодня в онлайн-формате.

"Главный тезис, которого придерживается президент: война закончилась при помощи России - зачем сегодня некие иные и новые форматы? Тройка - Армения, Азербайджан, Россия - в планах у которой провести встречу буквально через несколько дней - должна договориться", - передает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Отмечается, что Минск поддержит любые принятые на встрече решения. Помимо этого, в сообщении говорится, что президент Беларуси "против присутствия дополнительных западных миссий - ЕС и ОБСЕ".