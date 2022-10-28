Полад Бюльбюль оглы разъяснил послам Ирана и Швеции в Москве позицию Баку

28 окт. 20:29

На этой неделе посол Азербайджана в России, дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, Полад Бюльбюль оглы встретился с послами Швеции и Ирана и вручил им изданные Фондом Гейдара Алиева книги "Хроника Победы" и "Карабах: до и после оккупации".

Как сообщили "Вестнику Кавказа" в посольстве Азербайджана в РФ, Бюльбюль оглы рассказал коллегам подробности армяно-азербайджанского конфликта: проинформировал о его истории, многолетнем и безрезультатном переговорном процессе, о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций, о победе азербайджанской армии, о положениях трехстороннего Заявления, а также о масштабных работах по реставрации и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях. Он напомнил, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли; международное право, истина и справедливость были на его стороне.

На встрече с послом Ирана Каземом Джалали речь шла об исторических и культурных связях между двумя странами. Иранский дипломат сказал, что несколько раз был в Азербайджане в качестве члена парламента, и эти визиты оставили у него самые благоприятные впечатления. Джалали отметил, что его Тегеран всегда поддерживал позицию Азербайджана в урегулированном армяно-азербайджанском конфликте. Завив о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании Азербайджана как государства, иранский посол заметил, что был свидетелем высокого авторитета Гейдара Алиева во время встреч, проведенных им в России.

Полад Бюльбюль оглы и Казем Джалали подчеркнули важность международного транспортного коридора "Север-Юг" для всего региона, а также отметили пользу сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.