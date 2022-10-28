Германские экспортеры больше не будут делать ставку на Китай

Олаф Шольц, который на следующей неделе отправится в Пекин, чтобы впервые встретиться с китайским руководством в должности канцлера, намерен обнародовать новую политику в отношении Китая. Его партнеры по коалиции, Партия Зеленых и Свободная демократическая партия, настаивают на ослаблении связей с КНР. Шольц спровоцировал конфликт, когда попросил министров поддержать инвестиции от китайского государственного судоходного конгломерата Cosco для контейнерного терминала в гамбургском порту. Сделка была одобрена на прошлой неделе, хотя Cosco приобрел меньшую, чем изначально планировалось, долю, что ограничивает возможность влиять на принимаемые решения.

Financial Times утверждает, что многолетние процветающие отношения с германских экспортеров с китайскими партнерами оказались под угрозой. Так, более 20 лет руководитель компании Systec Automotive Оливер Бетц (на фото) начал создавать сенсоры для китайских производителей двигателей на своем предприятии в Мюнхене, но теперь продажи Systec Automotive в Китай упали на 75%. ”О расширении в Китае речи не идет. Сейчас важно сократить ущерб”, - говорит Бетц. В прошлом году 65% экспорта его компании предназначались для КНР. В падении продаж владелец винит медленный рост экономики, политику "нулевого ковида" и растущую тенденцию к покупке местных товаров, поскольку китайские производители догоняют иностранные бренды. С проблемами, подобными тем, что возникли у Бетца, сталкивается все больше малых и средних предприятий Германии.

Немецкий средний бизнес все яснее осознает, что больше не может полагаться на прибыль, обеспечиваемую Китаем. По словам Йорга Вуттке, президента влиятельной Европейской торговой палаты в Китае, ”любви пришел конец”. Разрыв угрожает разрушить некогда самые взаимовыгодные в мире торговые отношения, благодаря которым немецкие компании процветали, продавая китайским экспортерам оборудование, обеспечивавшее ключевую роль Пекина в глобальных цепочках поставок. С начала тысячелетия немецкий экспорт в Китай с 1% поднялся до 7,5%. Таким образом Китай оказался на втором месте после США: в 2021 году страна получила немецких товаров на сумму € 100 млрд.

Китай пока остается крупнейшим направлением для немецкого экспорта

Торстен Беннер, глава Института глобальной государственной политики в Берлине назвал китайско-немецкие торговые связи основным фактором, обеспечившим ”золотую эпоху немецкой экономической модели”, наблюдавшуюся в последние годы 16-летнего правления Ангелы Меркель, которое завершилось в прошлом году.

Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист аналитического центра Bruegel считает, что на смену устойчивым связям между двумя крупнейшими экспортерами пришло отчаяние со стороны Берлина в связи с падением экспорта. ”Германия теряет положительное сальдо торгового баланса и частично свою конкурентоспособность не в последнюю очередь из-за того, что Китай очень резко поднялся вверх по лестнице стоимости”, - объясняет эксперт.

Перемены в торговле происходят в очень непростой момент для двусторонних отношений в более широком смысле. В Берлине утверждают, что экономические связи Германии с КНР вредят внешнеполитическим целям и обеспечивают партнерство с потенциальными геополитическими соперниками.

”Китайская стратегия будет содержать четкое заявление о необходимости снижения зависимости и диверсификации цепочек поставок и торговых партнеров”, - уточняет Торстен Беннер. Берлин уже намекнул на сокращение гарантий защиты от политических рисков для компаний, работающих с Китаем. Закон о дью-дилидженс, который вступает в силу в январе и обязывает крупные компании составлять объективное представление о нарушениях прав человека их поставщиками, может привести к еще большему снижению немецких инвестиций в Китае, основная часть которых поступает от автопроизводителей, в частности Volkswagen, BMW и Daimler, а также химического гиганта BASF.

Германия зависит от Китая как от основного источника импорта и направления экспорта

Реакция на события в Синьцзяне, западном приграничном регионе Китая, где правительство интернировало более миллиона мусульман, уже негативно сказалось на продажах. Продажи продукции производителя спортивной одежды Adidas в Китае упали на 15% в последние два квартала прошлого года после бойкота, объявленного в связи с решением компании не закупать хлопок из приграничного региона.

Напряженность между США и Китаем уже привела к тому, что многие компании начали искать альтернативных поставщиков. Более трети членов Ассоциации машиностроительной промышленности Германии (VDMA) заявили в 2021 году, что разрыв связей между Пекином и Вашингтоном вынуждает их пересматривать собственные бизнес-партнерства.

Magnetec, производитель электрических компонентов в Гессене, управляющий заводом в Китае на протяжении 13 лет, решил не строить второй завод в стране из-за санкционной угрозы. ”Клиенты, заказывая у нас продукцию, требуют, чтобы она была произведена не в Китае”, - рассказал исполнительный директор компании Марк Николаудиус. Вместо Китая завод будет построен во Вьетнаме.

По словам Ноя Баркина, управляющего директора консалтинговой компании Rhodium Group, недавние немецкие инвестиции в Китай стали ”более осторожными”. Финансирование выделяется на локализацию продукции и цепочек поставок для защиты в связи с угрозой роста тарифов.

Конкуренция - честная и не совсем - все еще проблема. ”Члены нашей ассоциации понимают, что всякая технология, которую они приносят в Китай, в относительно короткое время становится частью китайского рынка, - объясняет Ульрих Акерманн, глава отдела международной торговли в VDMA. - Мы всех предупреждаем, что они могут оказаться не у дел в любой момент”. Акерманн рассказал о немецком производителе строительной техники, чей государственный китайский конкурент отправлял технику клиентам, предлагая бесплатное пользование в течение года. ”Разве мы можем составить конкуренцию такому?” - задается вопросом эксперт.

На фоне ухудшающихся отношений китайские дипломаты призвали лидеров промышленных ассоциаций воздержаться от критики Пекина. Член одной из ассоциаций рассказал, как китайский чиновник пригрозил действиями со стороны потребителей, ”если западные компании не будут вести себя подобающим образом”.

Несмотря на напряженность, многие не собираются сдаваться. ”Китай - очень важный рынок для всех наших членов, - говорит Андрес Раде, управляющий директор по связям с правительством и общественностью в VDA, Ассоциации автопроизводителей Германии. - Выход не есть решение”.

Но Баркин уверен, что германские компании больше не будут делать ставку на Китай: ”Они еще пока не уходят, но уже осматриваются в поисках способов защитить свою деятельность от геополитической нестабильности. Кое-кто уже активно готовится к выходу”.