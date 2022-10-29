"Не горюй": вспоминая Гию Канчели

Сейчас кажется удивительным, но в свое время Гию Канчели не приняли в музыкальное училище. Он окончил геологический факультет Тбилисского университета и лишь потом - Тбилисскую консерваторию.

Когда Канчели был еще студентом, его музыка оказалась в центре критических дискуссий. Так, в 1962 году о концерте для оркестра в журнале "Советская музыка" "один известный композитор написал: "Музыка Канчели порадовала бы наших врагов в капиталистических странах"", вспоминал композитор. Среди тех немногих, кто выступил в его защиту, был выдающийся азербайджанский композитор Кара Караев.

Многолетняя дружба и творческое сотрудничество связывали Канчели с такими великими музыкантами и режиссерами, как Мстислав Ростропович, Гидон Кремер, Дмитрий Хворостовский, Юрий Башмет, Джансуг Кахидзе, Георгий Данелия, Роберт Стуруа, Эльдар Шенгелая, Темур Чхеидзе.

Одной из главных удач в своей жизни композитор считал обретение "личного" дирижера, Джансуга Кахидзе. "Он всегда был рядом со мной. И начал играть мою музыку, когда я еще был студентом консерватории. Я всегда считал его не просто соратником, а своим соавтором", - отмечал композитор.

По словам Канчели, работа в кино и театре для него - "прежде всего общение с крупными личностями", такими, как Роберт Стуруа, Георгий Товстоногов, Георгий Данелия. Со Стуруа он работал несколько десятилетий не только в Тбилисском театре имени Руставели, но и в Москве - в театрах имени Вахтангова, "Сатирикон", Et Cetera. Эти постановки были "столь яркими и интересными, что даже сейчас, когда спектакли уже не идут, многие их помнят", рассказывал Канчели.

Почти полувековой творческий тандем Канчели и Данелии начался с фильма "Не горюй!" 1968 года. Затем были "Мимино", "Слезы капали", "Кин-дза-дза!", "Паспорт", "Фортуна". Последней их совместной работой стал анимационный "Ку! Кин-дза-дза!" (2013). На основе саундтреков к фильмам Данелии композитор даже создал пьесу "Маленькая Данелиада".

Любителям классической музыки Канчели известен как автор изумительных инструментальных концертов и камерных сочинений. Так, Мстиславу Ростроповичу он посвятил два сочинения: With a Smile for Slava ("С улыбкой Славе") и Simi ("Струна"). Виолончелист, узнав о критическом состоянии здоровья друга, отменил гастроли, полетел из Москвы в Бельгию, приехал в клинику и в течение нескольких часов ждал исхода кардиологической операции, сидя у дверей реанимации.

Канчели вспоминал, что после похорон Альфреда Шнитке он, Гидон Кремер и Мстислав Ростропович шли по Новодевичьему кладбищу: "У меня было удрученное состояние. Ростропович тогда сказал: "Да не горюй ты так. Мы все окажемся вместе, и все вновь будем дружить"".

Гия Канчели умер 2 октября 2019 года в Тбилиси. За год до смерти композитор вернулся на родину, когда врачи антверпенского госпиталя, не раз спасавшие ему жизнь, признали, что продолжать лечение бессмысленно.