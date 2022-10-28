Послов Ирана и Германии вызвали в МИД ФРГ и ИРИ

28 окт. 19:34

Посла Ирана в Берлине накануне вызывали в МИД ФРГ, и в этот же день германского посла в Тегеране вызвали в МИД ИРИ, рассказала представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

"Я могу подтвердить, что как наш посол в Тегеране, так и посол Ирана здесь, в Берлине, были вызваны вчера в МИД тех стран, где они находятся", - цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Зассе, в обоих случаях темой бесед стал пакет мер против Ирана, представленный в среду министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.