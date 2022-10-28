На востоке Турции стартовал очередной этап операции Eren Abluka

28 окт. 19:48

В восточной турецкой провинции Муш стартовала шестая фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka, - сообщили в МВД страны.

Операция в районе Шеньяйла проводится с целью ликвидации террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), она проводится региональным Управлением жандармерии провинции Муш с участием 513 сотрудников сил правопорядка, в том числе бойцов спецназа жандармерии, которые разделились на 38 групп.

"Осенне-зимний этап операции Eren Abluka проводится с целью ликвидации терроризма в Турции. Операция успешно продолжается благодаря поддержке турецкого народа", -отмечается в сообщении, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей. РПК внесена в списки террористических организаций в Турции, в США и в ЕС.