Власти Севастополя продлили "желтый" уровень террористической опасности

28 окт. 19:27

Высокий, "желтый" уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в конце июля, продолжит действовать еще как минимум до 12 ноября, - сообщает сайт правительства города.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 28 октября сроком на 15 суток до 18:00 12 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, "желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".