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Стало известно, против каких россиян Канада ввела новые санкции

Стало известно, против каких россиян Канада ввела новые санкции

Правительство Канады опубликовало на своем сайте список российских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции.

Ранее сегодня новые санкции анонсировал премьер-министр Джастин Трюдо.

В "черный список" вошли председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, ректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Виктор Мартынов и замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов, а также президент концерна "Группа Альянс" Муса Бажаев.

В число юридических лиц - "Лукойл", "Трансойл", "Согаз", "Инфраструктура Молжаниново", "Национальная нерудная компания" и "Сибуглемет".

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