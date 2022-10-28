Высший совет ИРИ: Запад игнорирует теракт в Ширазе

28 окт. 19:14

Высший совет Исламской Республики Иран по правам человека выступил с заявлением по поводу теракта в Ширазе, в котором подверг критике международные организации и государства за их молчание в связи с этой трагедией.

Поскольку теракт является очевидным нарушением международных прав, виновные и те, кто стоял за этой акцией, должны быть привлечены к ответственности, - говорится в заявлении.

"Молчание международного сообщества, особенно тех государств, которые утверждают, что они - сторонники прав человека, когда речь идет о терроризме в Иране, свидетельствует о дискриминации в противодействии террористическим актам, а разделение таких гнусных действий на хорошие и плохие способствует тому, чтобы террористы продолжали свои преступления по всему миру. Правительства и международные организации, которые пренебрегают убийством более 17 тысяч невинных людей в Иране и даже объявляют им амнистию, считаются пропагандистами терроризма", говорится в документе, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш решительно осудил совершенный сегодня террористический акт в Ширазе, - напомнили в Высшем совете.

Вооруженный террорист в среду проник в мавзолей Шах-Черах и начал стрелять по паломникам и молящимся, в результате чего погибли 13 человек, и 30 человек получили ранения, в том числе несколько женщин и трое детей.