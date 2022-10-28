В США оценили грустные перспективы доллара

28 окт. 18:54

Доминирование доллара в мире будет слабеть, поскольку все больше стран выражают недовольство влиянием США, которым они обязаны в том числе своей валюте, - считает старший научный сотрудник National Interest Кристиан Уитон.

"В долгосрочной перспективе доминирование доллара США находится под вопросом: не только правительствам Ирана и Северной Кореи, но и России, Китаю, Саудовской Аравии и некоторым другим странам не нравится власть, которую Вашингтон имеет благодаря обладанию высшей резервной валютой", - пишет автор, передает РИА Новости.

Так, Китай уже предпринимает шаги, чтобы оградить себя от риска финансовых санкций, подобных тем, что Вашингтон ввел против России, "включая беспрецедентную экспроприацию иностранных резервов Москвы". Он уже сократил свои запасы американских облигаций, несмотря на постоянное накопление долларов.

"Такие крупные страны, как Бразилия, Индия, Индонезия и страны Персидского залива, отказались присоединиться к экономическим санкциям Вашингтона и будут открыты для валютной системы, менее зависимой от доллара", - подчеркивает Уитон.

Он также указывает на то, что некоторые российские банки теперь могут переводить средства и выдавать кредиты в юанях вне западного механизма SWIFT, используемого большинством банков.