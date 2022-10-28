Эрдоган: хаб в Турции обеспечит распределение российского газа в Европу

28 окт. 18:52

Анкара через газопровод "Турецкий поток" обеспечит доставки российского газа в Европу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления с программной речью в связи с грядущим столетием республики.

"В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через "Турецкий поток", - цитирует его агентство Anadolu.

Напомним, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поручили детально и оперативно проработать возможность создания в Турции газового хаба, через который Россия могла бы компенсировать транзит газа с "Северного потока" в черноморский регион и Турцию.