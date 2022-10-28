РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иранский фонд 15 Khordad Foundation попал под санкции США

Иранский фонд 15 Khordad Foundation попал под санкции США

США установили санкции против иранского фонда 15 Khordad Foundation, такое сообщение опубликовано на сайте американского Минфина.

"Следующая организация была добавлена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (список SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США: 15 Khordad Foundation", - сказано в нем.

Напомним, в 1988 году 15 Khordad Foundation обещал вознаграждение за убийство писателя Салмана Рушди. Изначально оно составляло $2 млн, затем сумма неоднократно увеличивалась.

615 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version