Иранский фонд 15 Khordad Foundation попал под санкции США

28 окт. 18:37

США установили санкции против иранского фонда 15 Khordad Foundation, такое сообщение опубликовано на сайте американского Минфина.

"Следующая организация была добавлена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (список SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США: 15 Khordad Foundation", - сказано в нем.

Напомним, в 1988 году 15 Khordad Foundation обещал вознаграждение за убийство писателя Салмана Рушди. Изначально оно составляло $2 млн, затем сумма неоднократно увеличивалась.