Контрабандиста с пчелами на теле задержали на границе Грузии и Турции

28 окт. 18:29

Мужчина пытался нелегально вывезти 1,1 тысячу пчел через контрольно-пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе, передает телекомпания "Рустави-2" со ссылкой на "Батумелеби".

Он был задержан турецкими таможенниками по пути из Грузии в Турцию. Насекомые находились в маленьких деревянных коробочках, привязанных к телу контрабандиста.

Мужчина успешно прошел сканирование в "Сарпи", но таможенники решили проверить его из-за необычного поведения.

Когда путешественник поднял свитер, на его теле оказались 110 деревянных коробок, в каждой из которых были по одной пчеломатке и девяти рабочих пчел.

"Пчеловоза" задержали. Его гражданство не уточняется.

Кроме того, в баке с горючим нашли более 104 кг каштанового меда.