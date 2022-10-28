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Контрабандиста с пчелами на теле задержали на границе Грузии и Турции

Контрабандиста с пчелами на теле задержали на границе Грузии и Турции

Мужчина пытался нелегально вывезти 1,1 тысячу пчел через контрольно-пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе, передает телекомпания "Рустави-2" со ссылкой на "Батумелеби".

Он был задержан турецкими таможенниками по пути из Грузии в Турцию. Насекомые находились в маленьких деревянных коробочках, привязанных к телу контрабандиста.

Мужчина успешно прошел сканирование в "Сарпи", но таможенники решили проверить его из-за необычного поведения.

Когда путешественник поднял свитер, на его теле оказались 110 деревянных коробок, в каждой из которых были по одной пчеломатке и девяти рабочих пчел.

"Пчеловоза" задержали. Его гражданство не уточняется.

Кроме того, в баке с горючим нашли более 104 кг каштанового меда.

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