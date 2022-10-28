ДТП в Дагестане унесло три человеческих жизни

28 окт. 18:27

Сегодня вечером в Тарумовском районе Дагестана произошла автоавария с участием двух автомобилей, есть погибшие, - сообщает пресс-служба МВД республики.

"Трагедия произошла на автодороге "Астрахань - Махачкала": 32-летний местный житель на автомобиле Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ-2110" под управлением 56-летнего мужчины. В результате столкновения погибли три человека", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Все погибшие - водитель ВАЗа и его пассажиры - мужчина и женщина, - добавили в МВД региона.