РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Канада ввела санкции против "влиятельных руководителей" "Газпрома"

Канада ввела санкции против &quot;влиятельных руководителей&quot; &quot;Газпрома&quot;

Канада устанавливает санкции против еще 35 физических и шести юридических лиц России, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе выступления перед членами канадско-украинского сообщества в Виннипеге (провинция Манитоба).

"Сегодня мы добавляем в этот список еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании "Газпром", и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора", - цитирует его ТАСС.

О каких именно людях и компаниях идет речь, политик не уточнил.

810 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version