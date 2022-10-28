Канада ввела санкции против "влиятельных руководителей" "Газпрома"

28 окт. 17:54

Канада устанавливает санкции против еще 35 физических и шести юридических лиц России, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе выступления перед членами канадско-украинского сообщества в Виннипеге (провинция Манитоба).

"Сегодня мы добавляем в этот список еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании "Газпром", и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора", - цитирует его ТАСС.

О каких именно людях и компаниях идет речь, политик не уточнил.