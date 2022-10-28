СМИ: США отложат ограничение цен на российскую нефть

28 окт. 17:52

США и их союзники планируют отложить введение ограничений цен на российскую нефть до промежуточных американских выборов 8 ноября, - пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США и их союзники готовились запретить компаниям в своих странах отгрузку, финансирование и страхование перевозок российской нефти с 5 декабря, если она не будет продаваться ниже установленной цены, и надеялись завершить разработку плана как минимум за месяц до начала санкций, чтобы подготовить к этому нефтяные рынки. Однако сейчас сроки срываются, и чиновники не планируют устанавливать предельную цену до промежуточных выборов. Попытки установить предельную цену замедлились после того, как ОПЕК + 5 октября объявила о сокращении добычи, - передает ТАСС.

Для США главная цель введения потолка цен - сохранить поступление российской нефти на мировые рынки, ограничив при этом прибыль, получаемую Россией от продаж, - утверждает газета.