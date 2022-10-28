Россия предлагает Азербайджану и Ирану создать единого оператора для западного маршрута МТК "Север-Юг"

28 окт. 17:45

Москва предлагает Баку и Тегерану создать логистического оператора для западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг", об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, исторически возникшая транспортная инфраструктура причем как России, так и других стран, которая создавалась по принципу параллелей (Восток-Запад), уже не соответствует новым глобальным тенденциям и реалиям, когда основная роль переходит к меридианным маршрутам, в первую очередь маршруту "Север-Юг".

Белоусов выразил мнение, что маршрут "Север-Юг" с выходом в страны Персидского залива, Индии, Китая и Африки в будущем может составить реальную конкуренцию Суэцкому каналу.

"Развитие коридора сегодня в решающей мере зависит от взаимодействия России с республикой Азербайджан и от взаимоотношений наших стран с Ираном. Мы ожидаем, что к 2030 году объем российских грузов по коридору "Север-Юг "по всем трем ветвям вырастет почти в два раза с текущих 17 до 30 млн тонн. Но основную перспективу, которая возьмет на себя больше половины прироста, мы видим прежде всего в западном маршруте, проходящем через Азербайджан", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Первый вице-премьер пояснил, что создание совместного оператора России, Азербайджана и Ирана на всем западном маршруте позволило бы обеспечить сквозной перевозочный сервис и высокий уровень логистики. Он привел в пример оператора ОТЛК, созданного РЖД совместно с железными дорогами Казахстана и Беларуси.

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов добавил, что создание такого логистического оператора необходимо отразить в трехстороннем межправсоглашении, концепция которого уже подготовлена, сейчас ведется работа над его согласованием.