Узбекистан запускает новые внутренние авиарейсы

28 окт. 17:33

В Узбекистане появятся дополнительные авиарейсы между регионами – постановление об этом подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Так, с 1 марта 2023 года появятся регулярные авиарейсы по направлениям Самарканд-Нукус, Самарканд- Муйнак, Самарканд-Термез, Бухара-Термез, Наманган-Термез и Наманган-Нукус. Также Минтранс должен восстановить авиасообщение регионов с аэропортами "Шахрисабз" и "Сариосие" и наладить авиасообщение с аэропортом "Зомин", - передает Sputnik Узбекистан.

В новой стратегии АО "Uzbekistan Airports" создает единую систему логистики, которая будет согласовывать расписание авиарейсов с удобными для пассажиров железнодорожными и автобусными маршрутами.

Документ продлевает до 1 января 2026 года сроки предоставления авиакомпаниям-резидентам Узбекистана субсидий из республиканского бюджета в размере 25% стоимости авиабилетов на авиарейсы по внутренним маршрутам, а до 1 января 2028 года авиакомпании освобождаются от уплаты таможенных платежей.