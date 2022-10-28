Токаев призвал разрешить конфликт между Арменией и Азербайджаном миром

28 окт. 17:12

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), - сообщила пресс-служба Акорды.

Выступая на сессии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами, - передает Sputnik Казахстан.

В повестке дня сессии были результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года. Участие в форуме приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении.