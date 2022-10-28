ОДКБ дополнительно обсудит ситуацию на армяно-азербайджанской границе через месяц

28 окт. 17:10

Совет коллективной безопасности ОДКБ в конце следующего месяца дополнительно обсудит вопрос по ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич по итогам прошедшей сегодня внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Имеется определенное видение на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет дальше рассматриваться. Насколько стало известно, в ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча Армении, Азербайджана и Российской Федерации. Стороны пришли к пониманию, что вопрос будет дополнительно рассмотрен на запланированной на конец ноября очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - цитирует его агентство БелТА.

Дипломат отметил, что на сегодняшнем заседании "очень серьезно и откровенно" были рассмотрены итоги мониторинговой миссии, которой руководил генсекретарь ОДКБ, работавшей в районе границы.

"Самое главное - стороны смогли обсудить перспективную реакцию нашей организации на эти вопросы", - добавил он.