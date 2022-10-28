Российские и туркменские дипломаты поговорили о противодействии терроризму

28 окт. 16:57

В Москве 28 октября прошли консультации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепы Хаджиева. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Главной темой переговоров стало сотрудничестве в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму на фоне глобальных и региональных террористических угроз, исходящих с территории Афганистана, стран Ближнего Востока и Северной Африки.

На встрече была подтверждена общность подходов к выстраиванию работы на контртеррористическом направлении. "Акцентирована востребованность объединения усилий в пресечении деятельности иностранных террористов-боевиков, противодействии финансированию терроризма и борьбе с незаконным распространением наркотиков и их прекурсоров", - поведали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Помимо этого, участники консультаций обсудили роль совместных усилий стран-членов СНГ, ОДКБ и ШОС в противодействии вызовам и угрозам безопасности в Центрально-Азиатском регионе.