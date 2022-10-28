Принудительной конвертации валюты в рубли в России не будет

28 окт. 16:46

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заверила, что принудительной конвертации из валюты в рубли в банках быть не должно быть.

"Что касается так называемой принудительной конвертации валюты. Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть, и у граждан-клиентов должен быть выбор - оставить свои средства в иностранной валюте - беря на себя риски, комиссии и так далее - либо конвертировать в рубли", - заявила она.

Набиуллина добавила, что сейчас граждане сами добровольно "достаточно активно конвертируют из иностранной валюты тех стран, которые ввели санкции, в рубли или валюту дружественных стран". Она подчеркнула, что у людей должен быть выбор.

"Мы внимательно будем отслеживать, чтобы у граждан, у клиентов было достаточно времени для того, чтобы делать этот выбор осознанно", - подчеркнула глава регулятора.