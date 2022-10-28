Россия и Азербайджан ведут переговоры о сотрудничестве в судостроении

28 окт. 16:32

Азербайджан и Россия обсуждают вопросы кооперации в сфере судостроения. Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе своего выступления на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

"В Баку располагается крупный судостроительный завод. Этот завод имеет возможность производить суда любого типа. Мне очень приятно сообщить, что с российскими коллегами мы уже обсуждаем вопросы кооперации в судопроизводстве", - цитирует его ТАСС.

Вице-премьер отметил, что крупнейший в Каспийском регионе торговый флот принадлежит Азербайджану, однако для обеспечения перевозки грузов в сегодняшних реалиях требуются увеличить количество различных видов судов.