Центробанк ищет альтернативы "Миру" для туристов

28 окт. 16:21

ЦБ РФ работает над альтернативами платежных инструментов для использованиями россиянами в других странах, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу.

Она отметила, что возникли сложности, так как партнеры России опасаются вторичных санкций при использовании российских платежных инструментов. "Но мы со всеми партнерами ведем работу... пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам, которые часто отправляются в туристические поездки, можно было пользоваться современными методами оплаты", - заявила глава Центробанка.