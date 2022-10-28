Белоусов: Южный Кавказ имеет шансы стать центром многополярного мира

28 окт. 16:07

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что регион Каспия и Южного Кавказа имеет все шансы превратиться в один из центров создаваемого многополярного мира.

"Мир на наших глазах входит в новую эпоху. Кто-то говорит о конце глобализации, но, безусловно, правильно и точнее говорить о новом этапе становления многополярного мира", - сказал он на Веронском Евразийском экономическом форуме, пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в новых условиях Каспий и Южный Кавказ "имеют все шансы стать центром экономического роста и процветания", а устойчивые транспортные, экономические и гуманитарные связи приведут регион к этому процветанию.