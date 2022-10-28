В Турции призвали Россию объединиться в "военно-морскую империю" для борьбы с Западом

28 окт. 15:50

Турецкий писатель, капитан третьего ранга в отставке Халил Озсарач призвал Анкару покинуть НАТО и усилить сотрудничество с Россией и Азией для обеспечения развивающихся стран продовольствием.

"В истории человечества продовольствие всегда было в изобилии в одних регионах и в дефиците в других, и его всегда перевозили из регионов, где оно в изобилии, в те, где его не хватает. Самыми важными маршрутами в этой транспортировке продовольствия являются моря", - сказал он, пишет издание Aydınlık.

Озсарач сообщил, что по согласно данным ООН по зерновому вопросу, изменение уровня голода между 2020 и 2023 годами составит не более 1%, и что намеренное преувеличение роли украинского кризиса и "сваливание вины на Россию" не имеет под собой реалистичной основы. Также публицист отметил, что украинское зерно исторически "кормило" Средиземноморье, а не Африку, и данная ситуация сохраняется.

Кроме того, он заявил, что только "азиатской военно-морской империи" по силам справиться с "огромной военно-морской империей, состоящей из НАТО, QUAD и AUKUS", созданных западными хищниками в лице США.

"Под руководством Турции, Египта, Ирана, Китая и России эта мечта должна перестать быть мечтой. Это должно стать реальностью. Мы должны искать способы убедить государства, контролирующие морские пути, окружающие Азию, сотрудничать и объединить усилия против империализма и, конечно, вместе бороться против голода, вызванного империализмом", - подчеркнул писатель, добавив, что только выход Турции из НАТО поспособствует созданию такой морской империи.