Калиматов: Ингушетии окажут помощь в развитии

28 окт. 15:40

Ингушетия вошла в число регионов, которым в приоритетном порядке окажут помощь в развитии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Это решение было озвучено спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным в ходе пленарного заседания по обсуждению бюджета на 2023 год", - поведал он.

Калиматов подчеркнул, что это решение имеет очень большое значение для региона, у которого имеется дефицит собственных ресурсов.

Он также обратил внимание на то, что власти региона примут меры, чтобы целевые средства использовались по назначению, а все проекты, на которые они выделяются, реализовывались качественно и в срок.