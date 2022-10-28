Кремль назвал дату переговоров глав России, Азербайджана и Армении

28 окт. 15:22

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна пройдут 31 октября в Сочи по инициативе Москвы, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны рассмотрят реализацию трехсторонних соглашений глав трех государств от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Южном Кавказе. Кроме того, лидеры стран обсудят вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Стоит добавить, что Путин проведет отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном.