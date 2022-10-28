На Черном море в Крыму усилят антитеррористические меры

28 окт. 14:56

В штабе Черноморского флота в Севастополе состоялось заседание Военного совета по усилению антитеррористических мер в Крыму.

"Военным советом флота были приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий, а также обсуждены другие вопросы деятельности сил флота", - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Заседание Военного совета флота прошло под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Виктора Соколова при участии главы Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.