Экс-глава Минздрава Казахстана отправится на 5 лет в тюрьму

28 окт. 14:43

Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов приговорен к 5 годам лишения свободу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующий приговор вынес сарыаркинский районный суд Астаны.

Летом 2021 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о завершении досудебного расследования в отношении Биртанова и вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации министерства здравоохранения. Ведомство отмечает, что стоимость невыполненных работ составила $4,1 млн.

В итоге Биртанов и Абишев были признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч. 4 п. 3 УК РК. Биртанову назначено наказание в виде ограничения свободы на 5 лет, а Абишеву – на 4 года.

Им также пожизненно запретили занимать должности на госслужбе, передает ТАСС.