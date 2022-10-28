В Москве прошла встреча замглавы МИД России и посла Сирии

28 окт. 14:20

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина и посла Сирии в РФ Рияда Хаддада, завещающего миссию в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 октября на сайте министерства иностранных дел России.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление традиционно дружественных отношений между Россией и Сирией. Была отмечена важность координации подходов Москвы и Дамаска к решению региональных и международных проблем, добавили в МИД РФ.

В начале октября Сирии Башар Асад привел к присяге нового посла в России Башара Джаафари, который ранее занимал должность замглавы сирийского МИД.