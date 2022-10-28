Путин на саммите ОДКБ: Армении нужно прийти к миру с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщил, что сегодня Москва делает все возможное для достижения нормализации отношений между Азербайджаном и Ереваном, отметив, что Россия в данном вопросе не может оставаться в стороне и готова способствовать мирному разрешению.

"И Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же, как и Россия, – все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно. Мы, безусловно, все мы в достаточно сложном положении. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению", - сказал он, добавив, что Россия заинтересована в стабильности на Южном Кавказе.

Российский лидер подчеркнул, что соблюдение сторонами всех положений совместных заявлений глав России, Азербайджана и Армении является единственно возможным и реалистичным путем, который установит мир в регионе. Он заявил, что последовательное выполнение договоренностей по делимитации, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов приведут к нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Мы с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос – как найти эти решения, это всё непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", - заключил Владимир Путин.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко, армянские власти все еще не готовы принять, что ключ к безопасности Республики Армения лежит в достижении стабильного долгосрочного мира с Азербайджаном, к которому их призывает Владимир Путин.

"В Армении все еще очень сильны реваншистские настроения. Они никуда не уходили из армянского общества, и Пашиняну будет стоить немалых усилий, чтобы их хоть как-то внешне погасить, иначе мы бы уже видели там огромные манифестации. Во-вторых, в армянском обществе очень сильны внесистемные политики, которые раскачивают лодку", - прежде всего сказал он.

Кроме того, Ереван не отказывается от ставки на Вашингтон и Париж, а потом постарается по возможности блокировать российские инициативы, несмотря на заявления о готовности работать с Москвой. "В Армении сильны надежды, что Запад им поможет, прежде всего США и Франция. Поэтому надеяться на то, что Пашинян завтра пойдет на подписание мирного договора, я бы не стал", - подчеркнул Алексей Фененко.

ОДКБ, в свою очередь, не станет помогать Армении в стремлении затянуть конфронтацию с Азербайджаном. "Все прекрасно понимают, что Пашинян намеренно затягивает переговоры и обостряет ситуацию для того, чтобы угодить националистам и показать Западу, что он свой и готов дистанцироваться от России", - заключил эксперт.