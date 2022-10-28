Жители Ирана вышли на демонстрации из-за беспорядков и теракта

28 окт. 13:59

В пятницу, 28 октября, в ряде городов Ирана проходят массовые правительственные демонстрации в ответ на последние беспорядки в стране, а также теракт, произошедший возле мавзолея Шах-Черах в Ширазе. Об этом сообщает Tasnim.

По данным агентства, сегодня люди со всего Ирана прошли маршем после пятничной молитвы, чтобы осудить беспорядки и теракт.

Напомним, вечером 26 октября у мавзолея Шах-Черах в городе Шираз мужчина открыл стрельбу по паломникам, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, более 20 получили ранения.