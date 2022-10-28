В Астане с туристов будут брать 5% взнос за пребывание

28 окт. 13:53

В столице Казахстана хотят утвердить ставку туристского взноса для иностранцев на полгода, проект документа опубликован на портале "Открытые НПА".

В Астане за первый квартал 2022 года приток иностранных туристов снизился на 2,3%, за второй квартал - вырос на 93%. "На основании вышеуказанных актуальных статистических данных, предлагается на утверждение ставки туристского взноса для иностранцев в городе Астане с 1 января по 30 июня 2023 года включительно в размере 5 (пять) процентов от стоимости пребывания", – сообщается в проекте.

Взнос могут ввести с 1 января будущего года.

При снижении количества иностранных туристов ставки будут снижаться: от 5 до 10% – в размере 4%; 10-15% – в размере 3%; 15-20% – в размере 2%; 20% и выше – в размере 1% от стоимости пребывания.