Мужчина, взорвавший гранату в отеле в Грузии, находится в критическом состоянии

28 окт. 13:41

Накануне в одной из гостиниц Тбилиси мужчина 47-ми лет взорвал гранату, медики оценивают его состояние как критическое, сообщает телекомпания "Рустави 2".

"Пациента доставили вчера. В результате взрыва у него наблюдалось множество повреждений на нижних конечностях, в области груди, на голове. Положение критическое", - констатировал глава Службы неотложной медицины и катастрофы Георгий Бериашвили.

Пациент переведен в реанимационное отделение медцентра им. Гудушаури, ему понадобилось хирургическое вмешательство.