ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после цикла ее снижений, сообщает пресс-служба регулятора.

"Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Центробанк и дальше будет принимать решения по ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции "относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Также в ЦБ прогнозируют, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, инфляция этой осенью перестала устойчиво снижаться, поэтому ЦБ РФ принял решение повременить с изменениями ключевой ставки. "В последнее время инфляция снижается менее стабильно, были даже всплески инфляции по отдельным позициям. С учетом этой ситуации ЦБ, я думаю, решил не торопиться с дальнейшим уменьшением ключевой ставки и посмотреть, как будут разворачиваться события, убедиться, что тенденция к снижению инфляции продолжается, а не сошла на нет на долгое время", - сказал он.

По оценке депутата, ЦБ РФ справляет с возложенными на него функциями в текущей макроэкономической ситуации. "Дальнейшее снижение ключевой ставки может простимулировать повышение инфляции, и поэтому Центробанк так аккуратен в снижении. При этом он осуществляет меры макропруденциального регулирования экономики банков для стимуляции и поддержки кредитов, направленных на инвестиционные цели развития экономики. ЦБ стремится поддержать строительство, внутреннее производство, а также взаимодействие российского и иностранного бизнеса", - сообщил Анатолий Аксаков.

"Снижение ключевой ставки – это хорошо, но всё-таки главная задача – сдержать уровень инфляции, а поддержка экономики с помощью кредитных организаций должна идти в ключе регулирования банковской системы. Возможно, нужно разработать меры по тому, чтобы перезапустить рынок ценных бумаг и других финансовых инструментов таким образом, чтобы люди и компании не скидывали проекты долгосрочные и обеспечивающие импортозамещение, развитие внутреннего производства", - добавил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.