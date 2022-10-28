Швеция планирует дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"

28 окт. 13:20

Служба безопасности Швеции намерена провести дополнительное расследование в связи со взрывами на "Северных потоках".

Согласно заявлению ведомства, расследование будет проводить полиция безопасности под руководством прокуроров Службы национальной безопасности Швеции.

"Следователи теперь решили провести дополнительное исследование трубопровода. Дальнейшие следственные действия по газопроводам... будут проведены при поддержке шведских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

На месте ЧП планируется провести ряд дополнительных следственных действий, рассказал прокурор.

Ранее СБ Швеции сообщила о завершении расследования, оно усилило подозрения о том, что виной ЧП на газопроводах стала диверсия.