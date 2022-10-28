Азербайджан увеличил товарооборот со странами СНГ на 30%

28 окт. 13:13

Премьер Азербайджана Али Асадов заявил, что страна придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству со странами СНГ, сообщив о росте товарооборота 2022 году со странами Содружества на 30%.

Выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане, он отметил, что в условиях глобальных вызовов социально-экономического характера и необходимости преодоления негативных последствий "Азербайджан придает большое значение взаимовыгодному партнёрству в рамках СНГ и продолжению продуктивных тесных контактов на уровне правительств".

По его словам, Баку активно участвует в экономическом сотрудничестве в рамках Содружества. "Мы поддерживаем тесные экономические связи почти со всеми странами-членами. Отрадно, что по мере ослабления пандемии мы фиксируем рост объемов внешней торговли Азербайджана с государствами-членами СНГ. Так, в текущем году товарооборот увеличился на 30%", - цитирует премьера "Интерфакс-Азербайджан".

Также премьер подчеркнул, что особое значение имеет сотрудничество в транспортном секторе, выделив особое внимание со стороны Азербайджана к транспортной сфере как интенсивно развивающемуся и перспективному сегменту национальной экономики.

"Азербайджан активно развивает свой транспортный потенциал, внося значимый вклад в реализацию таких проектов как "Север-Юг", "Восток-Запад", Транскаспийский международный транспортный маршрут", - добавил Асадов.