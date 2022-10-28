В Кабардино-Балкарии продолжается замена лифтов в многоэтажках

28 окт. 12:56

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) выделили более 200 млн рублей на замену 67 лифтов с истекшим сроком эксплуатации, говорится в постановлении правительства принято в пятницу на очередном заседании регионального кабмина.

"Предлагается поэтапная замена 67 лифтов с 2022 по 2024 год с истекшим сроком эксплуатации и признанных непригодными к эксплуатации. Также, с целью уменьшения нагрузки на республиканский бюджет, платежи за выполнение работ по замене лифтов будут производиться с отсрочкой платежа с 2023 по 2026 год на общую сумму 201 млн рублей", - сказал и. о. министра строительства и ЖКХ КБР Астемир Унажоков в ходе представления документа.

Далее он отметил, что своевременное и качественное исполнение республиканских программ капитального ремонта, в том числе и в части замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации, является одним из показателей эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти. Документ был принят единогласно.