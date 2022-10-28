Российская авиакомпания запустит рейсы из Петербурга и Москвы в Стамбул

28 окт. 12:52

Авиаперевозчик "Россия", входящий в группу "Аэрофлот" запустит рейсы в Стамбул из Петербурга и Москвы со 2 ноября в рамках пакетного предложения туроператора "Библио-Глобус", сообщает Ассоциация туроператоров России.

Из столицы в Стамбул самолеты будут вылетать по средам, пятницам и воскресеньям, из Петербурга - по средам и воскресеньям. Полеты запланированы до конца марта 2023 года.

В настоящее время "Россия" не производит прямые вылеты из Петербурга и Москвы в Стамбул.

Базовыми аэропортами "России" являются "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Шереметьево" (Москва).