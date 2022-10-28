Школьникам Северной Осетии помогут найти свое призвание

28 окт. 12:48

Власти Северной Осетии - Алании откроют профильные классы по различным специальностям во всех районах республики, сообщил в пятницу глава региона Сергей Меняйло.

Региональный лидер пояснил, что в республике остро стоит вопрос высококвалифицированных кадров. "Сегодня готовим мы их уже со школьной скамьи. В ряде школ Северной Осетии созданы профильные классы. Всего их у нас 115 - кадетские, инженерные, медицинские и другие. В них есть возможность углубленно изучать необходимые для будущей профессии предметы, ездить на предприятия, встречаться с ключевыми специалистами в изучаемых отраслях", - сказал он.

По словам Меняйло, в будущем ребята смогут осознанно подойти к выбору профессии и успешно поступить в профильные вузы.