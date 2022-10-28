Театр "Астана Балет" выступит в Грузии

28 окт. 12:30

Театр "Астана Балет" отправится на гастроли в Грузию, где в течение двух дней – 14 и 15 ноября - на сцене Театра оперы и балета имени З. Палиашвили в Тбилиси столичный коллектив представит программу, в которую вошли одноактные балеты "Саломея", "A Fuego Lento" и концертная программа "Наследие Великой степи".

"Для нас поездка в Грузию очень значимая, это огромная ответственность впервые выступать на прославленной сцене, нам хочется показать высокое качество балетного мастерства. К выбору гастрольной афиши мы подошли с особым вниманием, выбор пал на наше основное направление – современный и неоклассический балет, а также на гордость нашего репертуара – национальный дивертисмент, признанный казахстанской и зарубежной публикой. Надеемся, творчество артистов и всей команды театра надолго останется в сердцах, а мы будем с нетерпением ждать встречи со зрителями", - цитирует директора театра Александра Совостьянова Sputnik Казахстан.

Уточняется, что коллектив выступит с гастролями в Грузии впервые.