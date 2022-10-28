Эвакуатор помог краснодарцу украсть автомобиль Jaguar

28 окт. 12:27

В Краснодаре местный житель украл неисправный Jaguar, в этом ему помогли услуги эвакуатора.

В полицию обратилась местная жительница, по ее словам она на долгое время оставила неисправную иномарку на улице Цветочной в поселке Северном, автомобиль пропал. Сумма ущерба составила 500 тыс рублей.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили, что правоохранителям удалось раскрыть преступление и установить личность причастного к краже злоумышленника, им оказался 32-летний местный житель.

Задержанный рассказал, что воспользовался услугами эвакуатора, чтобы похитить иномарку. Автомобиль он переставил на улицу Ярославскую. Теперь Jaguar возвращен законной владелице.

Возбуждено уголовное дело о краже, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.