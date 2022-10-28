Офис SOCAR появится в Туркменистане

28 окт. 12:26

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR откроет свое представительство в Туркменистане, передает онлайн, заявил замглавы отдела по науке и технике головного офиса компании Эмин Алекперов в рамках XXVII Международной нефтегазовой конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2022" в Ашхабаде.

Он подчеркнул, что SOCAR занимается разведкой, разработкой, добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. У компании есть совместные предприятия в ряде стран, представительства в более 10 государствах, заводы в ряде стран и научно-исследовательский проектный институт, отделения которого находятся в Узбекистане.

Алекперов подчеркнул, что президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с туркменской стороной и обсудил тему транспортировки природных ресурсов, а также вопрос об открытии офиса компании в Туркменистане.

Также он добавил, что налаживание политических, экономических, культурных связей приносит пользу развитию межгосударственного сотрудничества, напомнив о деловых встречах в ходе форума, которые помогают ускорять решение технических вопросов по взаимодействию.