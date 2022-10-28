Антиазербайджанская резолюция без здравого смысла

Одна из самых известных легенд, дошедших до нас из истории Древнего Рима, рассказывает о любимом коне императора Калигулы, которого римский правитель сделал членом Сената этого великого города. Так сумасшедший император выразил любовь к своему коню и посмеялся над трусливыми и готовыми на все ради сохранения жизни и богатства аристократами. А заодно показал меру своего безумия.

Среди членов Сената современной Франции нет лошадей и других животных. Но депутаты верхней палаты французского парламента готовы совершить выходку, вполне достойную Калигулы. Дело в том, что в повестку дня французского Сената внесен проект документа, который, если будет одобрен, сделает официальный Париж фактически разжигателем нового конфликта между Азербайджаном и Арменией. И это в то время, как конфликт между двумя государствами после тридцати лет холодных и горячих войн близок к своему разрешению.

Речь идет о проекте резолюции, выдвинутой шестью членами верхней палаты Сената Франции. В резолюции содержится призыв осудить Азербайджана за то, чего он не совершал, и наказать его за то, чего он не делал.

Самым одиозным пунктом документа является утверждение о совершении Азербайджаном "массовых преступлений" против армянского населения Карабаха, которые должны, якобы, быть расследованы в международном суде. Кроме того, авторы проекта резолюции хотят потребовать от Азербайджана обеспечить возвращение в республику "перемещенных лиц", то есть уехавшего армянского населения. Также предлагается обязать официальный Баку заботиться о сохранении религиозно-культурного армянского наследия. В случае же неисполнения всех этих "обязанностей" резолюция предполагает призвать европейское сообщество в целом и все страны этого объединения в отдельности наказать Азербайджан санкциями в виде эмбарго на импорт нефти и газа из этой республики.

Разумеется, резолюция инициирована представителями армянской общины Франции. Эта община достаточно многочисленна и влиятельна, сотни тысяч армян обитают на юге страны, в основном на Лазурном берегу и в районе Марселя.

Разумеется, документ под названием "резолюция" имеет все шансы быть одобренным. По той простой причине, что такого рода бумага по французским и европейским законам не имеет абсолютно никакой действенный силы и значения кроме одного: демонстрировать активность своих создателей при использовании всуе громкого имени Франции, политическому классу которой по большому счету – без обид, ребята – наплевать на конфликт, который десятилетиями тлел в горах Южного Кавказа.

Однако любопытно другое обстоятельство, на самом деле важное для тех, кто хочет научится понимать логику политического класса старой Европы, в частности, Франции. Сам факт принятия подобной резолюции к рассмотрению показывает, что в умах европейцев, несмотря на все века старательного выращивания терпимости, политкорректности, гуманизма, права и справедливости, по-прежнему крепко сидит представление о существовании "мира света, добра и культуры" в виде одних народов, и мира варварства, зла и мракобесия в виде других. Христианский мир – это, конечно, царство добра. Мир мусульманский – это империя зла. Так было на протяжении полутора тысячелетий схватки церквей и империй Запада против царств Востока. Казалось бы, бурное развития западного гуманизма за последний век стерло эту кашу из голов западных интеллектуалов и политиков. Казалось, что этот бессмысленный дуализм эпохи крестовых походов растаял вместе с крахом колониальных империй. Оказывается, нет. Не растаял. Жив и даже вырабатывает резолюции.

Когда в начале 1990-х годов боевики, пришедшие из Армении, проводили этнические чистки в семи районах Азербайджана, изгнав из них около миллиона человек, то никаких резолюций Сенат Франции не принимал. Кстати, эти районы – пятая часть территории Азербайджана – никогда не входили в состав мятежной, ныне не существующей НКАО, и армянского населения в этих районах не было. В 1993-1994 годах Совбез ООН принял четыре резолюции, призывающие Армению прекратить оккупацию азербайджанских территорий и вывести свои войска и банды. А в Сенате Франции по этому поводу хранили кладбищенское молчание.

Помимо беженцев, которые уходили из домов, захватив только детей, были убиты и пропали без вести десятки тысяч азербайджанцев - мужчин, женщин, детей, стариков. Каждую неделю власти Азербайджана сообщают об обнаружении безымянных братских могил на территории, которую азербайджанская армия освободила в 2020 году. Весь мир знает о трагедии села Ходжалы, в котором армянские боевики уничтожили свыше 400 беженцев, опять-таки стариков, женщин и детей. Женщинам выжигали глаза сигаретами, детей прикалывали штыками на мертвых телах их матерей. Думаете, Сенат Франции принял по этому поводу резолюцию или хотя бы прислал соболезнующую открытку за пару франков?

По поводу охраны религиозно-культурного наследия. В центре Баку до сих пор стоит армянская церковь – главный храм бывших бакинских армян. Все в ней осталось так, как было в момент ухода священников: росписи, иконы, книги. Все – нетронуто. А за время оккупации на захваченных азербайджанских землях армяне разрушили свыше шестидесяти мечетей и мавзолеев. Уцелело только четыре мечети, но и в них армяне держали свиней. Такое у них чувство юмора. Кстати, и немногие православные храмы на оккупированной территории они тоже разорили. Зачем-то. Сенат Франции по этому поводу тоже никак не высказался.

Про эмбарго на нефть и газ и вовсе смешно. Наверное, если бы могли, то авторы текста резолюции предложили бы лишить население Азербайджана воздуха и воды. У этих людей – как это часто бывает – ненависть сильнее разума. Ну, и итоги исторические соответствующие.

Все эти нелепости бросаются в глаза. Представители общественности Азербайджана даже написали письмо членам Сената Франции, обратив внимание депутатов на эти нелепости. Конечно, появление именно в эти дни и именно во Франции проекта подобной резолюции можно объяснить целым рядом объективных обстоятельств. Это и желание политиков сохранить лояльность многочисленной и влиятельной армянской общины Франции. Это и намерение как-то воздействовать на неумолимо идущий процесс выработки мирного соглашения Азербайджана и Армении, в основе которого – кто бы ни пытался, Вашингтон или Москва, оседлать процесс – лежит взаимное признание территориальной целостности и границ двух стран. Это и попытка выкроить хоть что-то для Армении от Франции – оружие, деньги, наблюдателей – определенными силами армянской диаспоры. Но для меня важно другое.

Сам факт постановки на обсуждение подобной резолюции говорит о том, что умы ее авторов по-прежнему обитают в глубоком средневековье. Эти люди уверены, что существуют народы, которых можно безнаказанно убивать, грабить, лишать родной земли и унижать. Потому что эти народы, якобы, относятся к темному миру варварства и мракобесия. А есть народы, которым, вроде бы, позволено творить эту мерзость. Потому что они принадлежат к светлому миру культуры и цивилизации. И им на таком основании все дозволено.

Можно назвать подобное состояние умов ксенофобией, расизмом, и даже фашизмом. Но, по-моему, это слишком умные, сильные, громкие слова. По-моему, это просто глупость и мерзость. Может я ошибаюсь. Поправьте меня тогда. Предрассудки крепко сидят в сознании людей. В том числе и таких просвещенных, как французы. Мне самому приходилось с этим сталкиваться.

Но все это, как бы там ни было, недостойно верхней палаты парламента такой страны, как Франция. В которой помимо армян живет так много мусульман. И это при том, что официальный Баку почти ежедневно сообщает о открытии массовых захоронений азербайджанцев, уничтоженных армянскими силами в ходе оккупации в 1992-1994 годах семи районов Азербайджана, никогда не входивших в состав Армении.