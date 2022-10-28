Глава OMV: цены на газ в Европе зимой останутся высокими

28 окт. 12:16

Длящееся снижение цен на газ в Европе является временным явлением, выразил мнение глава OMV Альфред Штерн.

По его словам, форвардные цены на зимние месяцы сохранятся на высоком уровне. «Мы видим в последние дни падение цен на газ, что стало результатом необычайно теплого октября и задержкой старта отопительного сезона, а также значительных поставок СПГ в Европу. Я думаю, это не должно вводить в заблуждение, проблема решена временно, это временное решение, и это будет зависеть от погоды, насколько будет холодно», - сказал он в ходе пресс-конференции.

«Но если вы посмотрите на форвардные цены, то увидите, что в ноябре и первом квартале следующего года цены газа снова растут. То, что мы видим на рынке сейчас - это временное облегчение", - обратил внимание он.