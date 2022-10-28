В России зарегистрировали еще 7,6 тыс случаев коронавируса

28 окт. 11:42

В России за минувшие сутки выявили 7 606 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 762, в Санкт-Петербурге - 473, в Подмосковье - 243. В Краснодарском крае - 141, в Ставропольском крае - 97, в Крыму - 32, в Дагестане - 6, в Кабардино-Балкарии - 15, в Адыгее - 9, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 11, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 409 815.

Госпитализированы за сутки 1 268 человек. Выздоровели 11 685 пациентов, за все время - 20 775 589.

Умерло за сутки 78 человек, с начала пандемии – 389 950.