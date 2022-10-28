Авиакомпания Silk Avia получит в кредит  $50 млн на покупку самолетов

28 окт. 11:36

Новая региональная авиакомпания Silk Avia, подконтрольная Uzbekistan Аirports, приобретет самолеты на средства, полученные в кредит.

Кредит в размере $50 выделит Национальный банк Узбекистана. Новый перевозчик уже сделал депозитные выплаты для закупки трех воздушных судов ATR72-600 французско-итальянского производства. Лайнеры поступят в Узбекистан до конца 2022 года. До конца 2024 года авиакомпания планирует ввезти еще 9 таких самолетов.

Silk Avia вскоре начнет выполнять авиарейсы - 28 рейсов в неделю по 10 направлениям. Базовым аэропортом перевозчика станет Международный аэропорт "Ташкент" имени Ислама Каримова.