Турция приглашает европейских пенсионеров на зимовку

28 окт. 11:28

Турфирмы в курортных регионах Турции предлагают долгосрочные путевки для 150 млн пенсионеров со всей Европы, которые смогут переждать энергетический кризис на юге.

«Кампания включает 152 отеля в Анталье, самом популярном направлении», - пишет газета Hurriyet. Также переждать зимние холода можно территории Кушадасы, Измира, Бодрума, Мармариса и Северного Кипра.

Предполагается, что пожилые люди, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с повышением цен на энергоносители этой зимой, смогут сэкономить, уехав в Турцию на зимний сезон.